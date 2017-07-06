Yürürken Denge Problemi Yaşıyor Musunuz?

BOYUNDA dar kanal hastalığının ilk habercisi kol ve bacak reflekslerindeki bozukluklar olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şeref Öztürk, kişinin yürürken zorlanmasına ve denge sorunlarıyla karşılaşmasına sebep olabileceğini belirtti. Öztürk, boyunda dar kanal hastalığının esas nedeninin dokuların kalınlaşması ve omuriliği çevreleyen kemiğin kireçlenmesi olduğunu aktardı.



Boyunda dar kanal, omuriliğin içinden geçtiği kemik kanalının normalden daha dar olması durumu olduğunu söyleyen Öztürk, "Omuriliğe ve sinire baskıyla kendisini gösteren boyunda kanal daralması, kolda ağrı ve güçsüzlük gibi semptomlara neden olur. Bu semptomların bacakları da etkiler. Kişinin yürürken zorlanmasına ve denge sorunlarıyla karşılaşmasına sebep olabilir" dedi.



Boyunda kanal daralmasının esas nedeninin dokuların kalınlaşması ve omuriliği çevreleyen kemiğin kireçlenmesi olduğunu belirten Öztürk, boyunda kanal daralmasının belirtilerinde, "Boyun ağrısı, kol ağrısı, kollarda güçsüzlük, yürümede zorluk, dengede zorlanmak ve kollarda ve bacaklarda kasılma" olarak sıraladı.



"İLK HABERCİSİ KOL VE BACAK REFLEKSLERİNDEKİ BOZUKLUK"



Boyunda dar kanal hastalığının ilk habercisi kol ve bacak reflekslerindeki bozukluklar olduğunu söyleyen Öztürk, "Hasta doktora kol ve bacaklardaki bu refleks sorunlarıyla, yürürken denge problemi yaşamalarıyla, el ve ayaklardaki güç kayıplarıyla başvurur. Hekiminiz bir takım klinik muayeneler yaparak sorunu anlamaya çalışır. Ancak radyolojik incelemelerle kesin tanıyı koyabilir" diye konuştu.



BOYUNDA DAR KANAL TEDAVİSİ



Eğer hastalığın seviyesi ileri boyutta değilse ve hastanın şikayetleri ciddi değilse ameliyatsız yöntemler tercih edilmesi gerektiğini belirten Öztürk, "Eğer ileri seviyede bir darlık söz konusuysa ve şikayetler yaşam kalitesini azaltıyorsa boyunda dar kanal ameliyatı yapılmalıdır. Kanal daralması ameliyatının amacı darlığı açarak sinirin geçtiği kanalı rahatlatmaktır. Gerekli görülmesi halinde omuriliği güçlendirmek için vida konulabilir" dedi.



- İstanbul