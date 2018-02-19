Yürürken Cep Telefonuna Bakan Kadın Süs Havuzuna Yuvarlandı

Çin'de yürürken cep telefonundan mesaj atmaya çalışan kadın süs havuzuna düştü. Bir alışveriş merkezinde yaşanan komik olayda kadın yaralanmezken, dikkatsizliğinin bedelini ıslanarak ödemiş oldu.

TELEFON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyük bir şaşkınlıkla havuzdan çıkan kadının cep telefonu da su içinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Olay, AVM'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.