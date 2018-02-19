Yürürken Cep Telefonuna Bakan Kadın Süs Havuzuna Yuvarlandı
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Yürürken Cep Telefonuna Bakan Kadın Süs Havuzuna Yuvarlandı

Çin'de cep telefonuna bakarak yürüyen kadın, AVM'nin süs havuzunun içine düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çin'de yürürken cep telefonundan mesaj atmaya çalışan kadın süs havuzuna düştü. Bir alışveriş merkezinde yaşanan komik olayda kadın yaralanmezken, dikkatsizliğinin bedelini ıslanarak ödemiş oldu.

TELEFON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Büyük bir şaşkınlıkla havuzdan çıkan kadının cep telefonu da su içinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Olay, AVM'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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