Yürürken Cep Telefonuna Bakan Kadın Süs Havuzuna Yuvarlandı
Çin'de cep telefonuna bakarak yürüyen kadın, AVM'nin süs havuzunun içine düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çin'de yürürken cep telefonundan mesaj atmaya çalışan kadın süs havuzuna düştü. Bir alışveriş merkezinde yaşanan komik olayda kadın yaralanmezken, dikkatsizliğinin bedelini ıslanarak ödemiş oldu.
TELEFON KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Büyük bir şaşkınlıkla havuzdan çıkan kadının cep telefonu da su içinde kalarak kullanılmaz hale geldi. Olay, AVM'nin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YORUMLAR (6)
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Facebook arşivleri:))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HAHAHAH MAL YACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Başka haber kalmadı heralde kaç sene önceki haberi paylaşıyorsunuzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HAYKIRDIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünya nereye gidiyo böyle Allah sonumuzu hayir etsin Bu internet Cep telefonlari filan yil 2018 bizi 2028 yilinda neler bekliyo savas mi artik idam mi Allah bilirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır