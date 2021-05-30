Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu
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Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | Yaşam

Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu Bekçilerden biri pazar arabasını taşıdı diğeri koluna girerek yürümesine yardım etti Arnavutköy'de ameliyat olduktan sonra yürümekte zorlanan ve alışveriş yapmak için evinden çıkan yaşlı adama gece kartalları destek oldu.

Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

Bekçilerden biri pazar arabasını taşıdı diğeri koluna girerek yürümesine yardım etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de ameliyat olduktan sonra yürümekte zorlanan ve alışveriş yapmak için evinden çıkan yaşlı adama gece kartalları destek oldu. Yolda yaşlı adamı gören bekçilerden biri vatandaşın pazar arabasını taşırken diğeri ise koluna girerek yürümesine yardımcı oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bacağından ameliyat olan ve yürümekte zorlanan yaşlı adam ihtiyaçları için alışveriş yapmaya çıktı. O esnada görev yerlerine giden gece kartalları, yaşlı adamı fark edince pazar arabasını taşımasına yardımcı oldu. Bekçilerden biri pazar arabasını taşırken diğeri ise, yaşlı adamın koluna girerek gideceği yere kadar yardımcı oldu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu
Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu
Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu
Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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