19.08.2019 12:16

Yürüme zorluğu çeken anne, engelli iki evladıyla yaşama tutunmaya çalışıyor

-31 yaşındaki Onur, kök hücre nakliyle yeniden koşmak istiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşayan anne Gülay Çiçeklitepe, engelli iki evladıyla yaşama tutunmaya çalışıyor. Yürüme zorluğu çekmesine rağmen evlatlarına sahip çıkan anne Gülay Çiçeklitepe, oğlu ve kızının yürüdüğünü görmeyi hayal ediyor.

Kent merkezinde yaşayan 53 yaşındaki anne Gülay Çiçeklitepe'nin eşi bir süre önce hayatını kaybetti. Belaltından felçli kalan 31 yaşındaki oğlu Onur ile kendisi gibi yürüme zorluğu çeken 35 yaşındaki kızı Ayşe Çiçeklitepe ile hayata tutunmaya çalışan anne Gülay Çiçeklitepe, oğlu ve kızının yürüdüğünü göreceği günleri bekliyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve SYDV aracılığıyla kendilerine maddi yardımın yanı sıra yiyecek ve yemek yardımının da yapıldığını ifade eden Çiçeklitepe Ailesi, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Evlatlarının bir süre bakım evinde kaldığını anlatan anne Gülay Çiçeklitepe, yatağa bağımlı olan oğlu Onur'un kök hücre nakliyle yeniden ayağa kalkabileceğini ifade ederek uzanacak yardım elini bekliyor.

"Evladımı liseye sırtımda taşıdım"

Yürüme güçlüğü çekmesine rağmen oğlu Onur'u okuduğu liseye sırtında taşıdığını ve liseden mezun ettiğini anlatan anne Gülay Çiçeklitepe, Onur'un çalışma azmiyle Adnan Menderes Üniversitesi Makine Ressamlığı'nı kazanmasına rağmen engeli sebebiyle okuyamadığını söyledi. Anne Çiçeklitepe, şöyle devam etti:

"Yaşam mücadelem evlendiğimden beri sürüyor. Eşim öldükten sonra daha zorluklar başladı. Onun için tek başıma bu zamana kadar mücadele ettim. Şimdi artık rahatsızım baş edemiyorum. Kızım oğluma göre bir nebze daha iyi ama kendi isteğiyle gezemiyor. Hiçbir yere gidemiyor. Oğlum yatağa bağlı yaşıyor. Oğlum oturma bile oturamıyor. Bakımevlerinde de kaldılar. Bakım evinde zorluklar yaşadı. Kızım öyle. Kızımı aldım yeğenimin evine götürdüm. Oğlum bir süre bakımevinde kaldı. Ziyaretine sürekli gittik geldik. Her isteğini yaptım. Oğlum kök hücre nakli istiyor. Bir destek bekliyoruz. Benim başka bir şeye ihtiyacım yok."

"Cumhurbaşkanımıza ulaşabilsem çok şeyi konuşurum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak istediğini söyleyen 35 yaşındaki Ayşe Çiçeklitepe ise "Ben önceden yürüyordum. Fener Lisesi'ne gidiyordum. Fener semtinde çok gezdim. Hayata küstürdüler bizi. Psikolojik deniliyor ya. Bizim köpeklerimiz vardı. Çarşıda ikamet ederken komşularım köpek yüzüne bize baskılar kurdular. O yüzden yürümeye yürümeye böyle oldum. Maalesef. Fizik tedavi ile düzeleceğine inanıyorum. Kardeşime de elimden geldiğince destek oluyorum. O da çok zor 30 yaşında yatalak. 1.90 boyu var. Çok zor. Ben de 35 yaşındayım. İstediğim gibi gezemiyorum, dolaşamıyorum. Çok şükür, buna da şükür. Ama kimseye bağımlı olmadan sıkıldığım zaman gezmek istiyorum. İş kadınları olabilir. Güler Sabancı olabilir. Bize destek olabilirler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşabilsek çok güzel olur. Sosyal hizmetlerden çok memnunum. Annem hasta olduktan sonra çok iyi baktılar. Cumhurbaşkanımıza ulaşabilsem çok şeyi konuşurum. Sesimi duyurabilirsem yeter. Maddi yönden çok şükür. Kardeşimin de benim de bakım paramız var. Babamdan maaş alıyoruz. Ama manevi yönden sıkıntımız var. Onur'un yatalak kalması, benim depresyona girip hayata küsmem, kendimi eve kapatmam. Haraketsizlikten bu hale gelmişim. Maalesef böyle oldu" diye ifade etti.

"Kök hücre nakliyle yeniden koşmak istiyorum"

Yürüme engelli bazı kişilerin hatta bazı voleybolcuların bile kök hücre nakliyle yeniden yaşama tutunduğunu anlatan 31 yaşındaki Onur Çiçeklitepe ise bağımlı olduğu yataktan kurtulmak istiyor. Kök hücre nakliyle ilgili sayısız araştırma yaptığını ve 10 yıl önce kazandığı üniversiteyi yeniden okumak istediğini anlatan Onur Çiçeklitepe, iş kadınlarına çağrıda bulundu.

Günlerini gazete okuyup ülke isimlerini yazarak geçiren Onur Çiçeklitepe, "31 yaşındayım. Adnan Menderes Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünü kazandım ama gidemedim. Gazete okuyorum, yazı yazıyorum. Vakit böyle geçiyor. Ben buradan Leyla Alaton'un iyi bir insan olduğunu hissediyorum. Amerika'ya yollayabilecek gücü olduğunu biliyorum. Yada Avrupa'ya. Orada imkanlar var. Kök hücre ameliyatı olabilirim. Araştırdım. Onun için sesleniyorum" diye konuştu.

Aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 35 yaşındaki Ayşe Çiçeklitepe ise en çok liseyi okuduğu Fener semtinde yürümek istediğini belirterek eski günlerini özlemini çekiyor.

Kaynak: İHA