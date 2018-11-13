Yürüme Robotu Felçli Hastalara Umut Oluyor

Yozgat'ta iş kazası sonucu omuriliği kırılarak felç olan 20 yaşındaki Mehmet Şahiner, Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki yürüme robotu tedavisi ile ayaklarını oynatmaya başladı.



Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde bulunan Yürüme Robotu, daha önce bir hastaya 4 kişinin birden yaptıramadığı egzersizleri tek başına en verimli şekilde yaptırabiliyor. Düşmeye karşı tam güvenlik unsurları sağlanarak robota alınan hastaların tedavisinden olumlu sonuçlar alınıyor.



Yozgat'ta 2017'de geçirdiği iş kazası sonucunda omuriliği iki yerden kırılarak felç olan Şahiner, Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu tedavisi ile hayata tutundu.

Yürüme robotu ile şifa bulmaya başlayan hastalardan Şahiner, 2017'de geçirdiği bir iş kazası sonucu yürüme yeteneğini kaybettiğini belirterek, "Çalıştığım iş yerinde vinç halatının kopması sonucu 34 metreden düştüm. Düşme sırasında da 36 kilo ağırlığındaki vinç halatı belime isabet edince omurilik zedelenmesi soncu iki bacağımın da yürüme yeteneği kayboldu. Çok sayıda hastane gezdim, ameliyatlar geçirdim. Ardından Yozgat Şehir Hastanesindeki yürüme robotu ile yapılan tedaviyi duyunca buraya geldik. Aldığım tedaviler sonucunda bacaklarımın yavaş yavaş güçlendiğini hissetmeye başladım." dedi.



Şahiner, haftada üç gün birer saat süreyle yürüme robotu ile egzersiz yaptığını ifade ederek, en büyük hayalinin ise bir an önce ayağa kalkıp, eski sağlıklı günlerine dönmek olduğunu söyledi.

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Ferda Büyük de robotik yürüme cihazının, felç geçirmiş ya da omurilik yaralanmaları, MS, parkinson gibi nörolojik rahatsızlıkları olan hastalarının tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini dile getirdi.