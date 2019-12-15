15.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:03

Yürüme engellinin hırsızlık yaptığı anlar, kamerada

Antalya'nın Manavgat yürüme engelli C.E.'nin bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan C.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde market ve dönerci olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışanlar dün sabah geldiklerinde, servis için kullandıkları üç tekerlekli elektrikli bisikletin şarj kablosunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, saat 04.00 sıralarında elinde baston ve market arabasıyla gelen kişinin şarj kablosunun yanı sıra bir de mutfak tüpünü alıp, götürdüğünü gördü. İş yeri sahibi kameralarda gördüğü şüphelinin, yakınlarda bir yerde kullanılmayan bir otomobilde yaşayan yürüme engelli, bir evsiz olduğunu fark edip. polise haber verdi.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis, C.E. olduğu belirlenen şüphelinin kaldığı otomobile gitti. C.E.'nin kaldığı otomobilde yapılan aramada, aldığı şarj kablosu bulunurken, tüp ise bulunamadı. Gözaltına alınan C.E. götürüldüğü polis merkezinde işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

'ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ'

İş yeri çalışanlarından Mustafa Yıldız, dün sabah iş yerini açtığında servis için kullandıkları aracın üzerinde şarj kablosunu göremediğini anlatarak, "Daha sonra arkadaşlar gelince onlara sordum. Onlar da haberleri olmadığını söyleyince güvenlik kamerasını izledim. Saat 03.30- 04.00 sıralarında iş yerimize yürüme değnekleriyle gelen bir kişi önce keşif yapmış. Birkaç dakika sonra market arabasıyla gelip bir mutfak tüpü ve şarj kablosunu aldığını gördüm. Patronumuz Durmuş Yıldız'a haber verdim" dedi.

'KAÇACAK YERİ OLMAYINCA KARAKOLA GİTTİ'

İş yeri sahibi Durmuş Yıldız ise polis ekiplerinin şüpheliyi bir iş yerinin önünde bularak karakola götürmek istediğini, ancak şüphelinin direndiğini belirterek, "Adam, polislere önce kimlik sordu ardından savcılıktan arama kararı olup olmadığını sordu. Kaçacak yeri olmadığını anlayınca da karakola gitmeye mecbur kaldı" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüpheli C.E.'nin mutfak tüpü ve şarj kablosunu alması iş yerinin güvenlik kamaraları tarafından anbean kaydedildi. Saat 04.00 sıralarında gelen şüphelinin önce kontrol ederek içeri girdiği, bir süre sonra da market arabasıyla gelerek, önce mutfak tüpünü, ardından şarj kablosunu alarak ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu