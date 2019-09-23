Yürüme engelli vatandaşın akülü sandalye isteği

23.09.2019 16:24

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan 62 yaşındaki Ahmet Beklesin, bastonla yürüyemez duruma geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.



Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi TOKİ konutlarında oturan ve doğuştan yürüme engelli olarak dünyaya gelen 62 yaşındaki Ahmet Beklesin, uzun yıllardır baston kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşıladı. Son dönemlerde bastonla da yürüyemez duruma gelen Beklesin, yetkililere seslenerek kendisine akülü sandalye yardımında bulunulmasını istedi. Beklesin, "62 yaşındayım doğuştan engelliyim, uzun yıllardır baston kullanıyorum. Ayaklarım ve baston artık beni taşıyamıyor. Şehir merkezinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan TOKİ'de ikamet ediyorum. Orada şehir merkezine gelmek için çok büyük eziyet çekiyorum. Şehir içi minibüslere binip, inmelerim çok zor oluyor. Zaman zaman yürümek zorunda kalıyorum. Yürüyüş mesafelerinde bile yürüyecek takatim kalmıyor eve zor yetişiyorum. Bu nedenlerden dolayı ihtiyaçlarımı giderebilmek adına yetkilerden ve hayırsever vatandaşlardan akülü araba yardımında bulunmalarını talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA