Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı

Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı

Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.

3.08.2019 19:59
Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı

Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya halinde yürüme engelli T.K., yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek, zemine düştü.
Yaralanan T.K. vatandaşların yardımıyla, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et