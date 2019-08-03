Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı
Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.
Yürüme engelli vatandaş karşıya geçerken düşüp yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürüme engelli vatandaş, yoluna karşısına geçerken düşüp yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya halinde yürüme engelli T.K., yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek, zemine düştü.
Yaralanan T.K. vatandaşların yardımıyla, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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