Yürüme engelli 'şekerci amca', motosikletiyle sebze meyve satıyor

Yürüme engelli 'şekerci amca', motosikletiyle sebze meyve satıyor

ANTALYA'da düğünlerde pamuk şeker ve elma şekeri satarak geçimini sağladığı için 'Şekerci amca' olarak bilinen yürüme engelli Ali Pekdemir (49), pandemi nedeniyle düğünler iptal olunca 3 tekerlekli motosikletiyle sokak sokak gezip, sebze meyve satmaya başladı.

Bebekken yapılan yanlış iğneden dolayı sol bacağını kullanamayan Ali Pekdemir, evlenip Antalya'ya yerleşti. İki çocuk sahibi olan Pekdemir, bir arkadaşından pamuk şeker ve elma şekeri yapmayı öğrendi. Yaptığı şekerleri üç tekerlekli engelli motosikletiyle Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki düğünlerde satmaya başlayan Pekdemir'e, bir süre sonra çocuklar 'Şekerci amca' lakabını taktı.

DÜĞÜNLER İPTAL EDİLİNCE SEBZE- MEYVE SATMAYA BAŞLADIGeçen yıl pandeminin yayılmasının ardından düğünler ve organizasyonlar iptal edilince Pekdemir de ailesinin geçimini sağlamak için 3 tekerlekli motosikletiyle sebze ve meyve satmaya başladı. Sabah erken saatlerde hale giderek motosikletine yükleme yapan Pekdemir, sokak sokak gezerek satış yapmaya başladı. Kendisini görenlerin takdir ettiği Pekdemir ise imkanı olmayanlara ücretsiz sebze ve meyve veriyor.

'ANTALYA'NIN ŞEKERCİ AMCASIYIM'Çocukların kendisini çok sevdiğini söyleyen Ali Pekdemir, "Günlük elma şekeri, Osmanlı macunu yapıp düğünlerde satarak rızkımı kazandım. 1-2 sene bu şekilde devam ettim. 3 tekerlekli bir motosiklet yaptırdım kendime. Onunla bütün düğünleri gezdim. Antalya'nın şekerci amcasıyım. Parası olana da olmayana da verir, kimseyi boş çevirmem. Pandemi çıkmasıyla etkinliklerimiz ve düğünler iptal olunca zora girdim. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Aklıma sebze ve meyve satmak geldi. Neredeyse 1 yıldır bu işi yapıyorum" dedi.

'TABİİ Kİ ZORLUKLARI VAR AMA ALIŞTIM'Kendisini görenlerin önce şaşırdığını belirten Ali Pekdemir, "Beni böyle görenler 'Bu kadar malı nasıl yerleştiriyorsun, zor değil mi?' diye soruyor. Haldeki arkadaşlarım, ailem, komşularım sağ olsun ben oturuyorum, onlar yerleştiriyor. Ben sadece hangi malı istediğimi söylüyorum, onlar motoruma yüklüyor. Motosikletimi akşam bırakıyorum, hiçbir şeyim kaybolmuyor. İnsanlar alsalar dahi köşeye parasını koyuyor. Bu işin tabi zorlukları var ama alıştım işte" diye konuştu.

'PANDEMİ BİTERSE KENDİ İŞİMİ YAPMAK İSTİYORUM'Şekerciliği çok sevdiğini anlatan Pekdemir, "Pandemi biterse kendi işimi yapmaya dönmek istiyorum. Bu işi de çok seviyorum. Sokağa çıkamayan insanlar var. Bunların hepsi beni telefonla çağırıyor. Beni böyle görenlerin hepsi takdir ediyor. Soğuk havalarda dahi mallarım bozulmasın diye işe çıktım. İnsanlar iş beğenmeyip çalışmıyor. Ben bu halimle çalışıyorsam, diğer insanların da çalışmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR'

Motosikleti alma konusunda Pekdemir'e yardımcı olan Antalya Yardımlaşma Platformu sözcüsü Halit Mert, "Ali ağabey kimseye muhtaç olmadan yaşamanın mücadelesini veriyor. İyi bir örnek, iyi bir rol model. Bu çabasını görmek hepimizi çok mutlu etti. Çabasından ötürü de takdir ettiğimiz, örnek gösterdiğimiz bir ağabeyimiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı