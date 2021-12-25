Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı. Bisikletine kavuşan genç adam ise büyük sevinç yaşadı.

Sultangazi 50'nci Yıl Mahallesinde önceki gün yaşanan olayda 28 yaşındaki Uğur Karakış, elektrikli bisikletini binanın girişine bırakarak evine girmiş, Karakış'ın kardeşi market alışverişi için evden çıktığında bisikletin yerinde olmadığını görmüştü. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını M.K isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs, Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesinde çalmış olduğu elektrikli bisiklet ile yakalanarak gözaltına alındı. M.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan bulunan bisiklet, Uğur Karakış'a teslim edildi.

Bisikletinin polislerden alan Karakış, büyük sevinç yaşadı. - İSTANBUL

Yürüme engelli kişinin elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı

Elinde taşla hastaneyi bastı, güvenlik görevlileri kaçacak yer aradı

Elinde taşla hastaneyi bastı, güvenlik görevlileri kaçacak yer aradı

 Esnaf, tırnakçılık yapan hırsızı pişman etti! Fırçayla saldırıp son vuruşu uçan tekmeyle yaptı

Esnaf, tırnakçılık yapan hırsızı pişman etti! Fırçayla saldırıp son vuruşu uçan tekmeyle yaptı

 Talihsiz kadın, internette tanıştığı takıntılı adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürdü

Talihsiz kadın, internette tanıştığı takıntılı adam tarafından 15 yerinden bıçaklanarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title