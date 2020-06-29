Yürüme engelli Ali'nin hayali gerçek oldu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yürüme engelli Ali Ceren, hayırsever bir iş adamı sayesinde akülü araba hayaline kavuştu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yürüme engelli Ali Ceren, hayırsever bir iş adamı sayesinde akülü araba hayaline kavuştu.

Doğuştan yürüme engelli Ali Ceren'in (24) tek hayali akülü bir arabaydı. Ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyordu. Ali'nin bu durumu, yaptığı yardımlarla bilinen Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Suna'ya iletildi. Konuyla hemen ilgilenen muhtar Mehmet Suna, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ali için akülü bir arabaya ihtiyaç olduğunu takipçilerine duyurdu. Kısa süre sonra Gaziantep'in Nurdağ ilçesinden iş adamı Hüseyin Açıkgöz, akülü arabayı temin ederek Ali'ye teslim edilmek üzere muhtara gönderdi.

Akülü araba muhtar Mehmet Suna tarafından Kuşçu köyüne götürülerek Ali Ceren'e evinde teslim edildi. Arabasına binerek ilk turunu atan Ali Ceren kendisine yardım eden muhtara ve hayırsever iş adamına teşekkür etti. - OSMANİYE

Kaynak: İHA