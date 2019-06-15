Yurttaşlık geliri: Türkiye için hayal mi, gerçek mi?

Batılı ülkeler "yurttaşlık geliri" uygulamasını giderek daha fazla tartışırken Türkiye'de bu uygulamanın yoksullukla mücadelede ne denli etkili olabileceği merak konusu.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin hararetle savunduğu bu sosyal politika uygulaması, Finlandiya'da 2017-2018 yılları arasında rastgele seçilen 2000 işsiz vatandaşa aylık 560 Euro verilerek uygulandı ancak sonra durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle