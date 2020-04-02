Yurttan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da vali, belediye başkanı, kaymakamlar "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da vali, belediye başkanı, kaymakamlar "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Recep Soytürk ile yardımcıları ve kaymakamların "Milli Dayanışma Kampanyası"na birer maaşlarını bağışladıkları duyuruldu.

Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na ilimiz Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, kentte görev yapan tüm vali yardımcıları ve kaymakamlar da birer maaşla destekte bulundular." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Vildan Polat da kampanyaya 10 bin lira bağışladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Polat, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya şahsi birikimimden 10 bin lira bağışlıyorum. Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünerek bunu paylaşmak istedim. İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyor ve toplumda yardımda bulunabilecek dostlarımızı teşvik etmek amacıyla herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası"na kendisinin 4, eşinin de 2 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Kaynak: AA