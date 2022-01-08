Yurttan kış manzaraları

ERZİNCAN (İHA) - ERZİNCAN SON 40 YILIN EN SOĞUK KIŞINI YAŞIYOR

Erzincan son 40 yılın en soğuk kışını yaşıyor. Hafalardır yağan Kar, Erzincanlıları güneşe hasret bıraktı. Kentte gece ve gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor. Adeta buzul kente dönen Erzincan'da ağaçların üzerine de kırağı düştü. KJ: SİVAS SİSLİ SABAHA UYANDI

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken binalar sisin içerisinde kayboldu. Tarihi eğri köprünün altından geçen Kızılırmak'tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu.

KJ: VAN'DA EN SOĞUK GECE YAŞANDI Van'ın Çaldıran ilçesi bu yıl gece sıfırın altında 27 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olarak kayıtlara geçti. İlçenin İran sınırındaki yerleşim yerlerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Van Büyükşehir Belediyesi Çaldıran karla mücadele ekipleri de, çetin kış şartlarına adeta meydan okuyor. Ekipler, İran sınırı civarında yol açma çalışması yürütürken, kar püskürtme aracının savurduğu karlar seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

KJ: ÇOCUKLARIN KROS MOTORLU KIZAK KEYFİ

Erzincan merkez Menderes mahallesinde yaşayan çocuklar, kros motorunun arkasına bağlanan kızaklarla kar keyfi yaşadı. Motosikletin arkasına kızakları bağlayan motosiklet tutkunu Canser Atila, kızağa binen çocukları kar üzerinde kaydırarak keyifli anlar yaşattı. O anlar renkli görüntülere sahne oldu.