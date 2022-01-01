Yurttan kar manzaraları

AĞRI (İHA) - AĞRI SIFIRIN ALTINDA 27 DERECE İLE ZİRVEDE

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin sıfırın altında 27 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde dev buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camlarının dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutmasının yanı sıra, dışarıya çıkan vatandaşların sakalları bile buz tuttu…

PALANDÖKEN'DE YILIN İLK GÜNÜ YOĞUNLUK YAŞANDI

Erzurum Palandöken Kayak merkezinde yılın ilk gününde pistler tatilcilerle doldu taştı.

Yerli ve yabancı turistler, kaya ve kızak keyfi yapıp doyasıya eğlendiler. Doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Palandöken Kayak Merkezinde işletmeciler de bu yoğunluktan oldukça memnun.

GÖLLER YAYLASI BUZ TUTTU Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Göller Yaylası kar yağışı ile birlikte doğa tutkunlarının gözdesi oldu. Aşırı kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yayladaki göller buz tuttu. Vatandaşlar yeni yılın ilk gününde yaylaya çıkarak buz tutan gölde kayarak eğlendi.

Katran ağaçları ve yayla evlerinin kar yağışı ile birlikte beyaza büründüğü yayla fotoğraf sanatçılarından da yoğun ilgi görüyor.