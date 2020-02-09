: Yurttan kar manzaraları

09.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:36

Kar yağışı ve soğuk hava tüm yurtta etkili oluyor. Van'da kar nedeniyle okullar da tatil edildi. Beyaz örtü en çok çocukları sevindirdi.

Soğuk hava ve kar yağışı tüm yurta kendini hissettiriyor. Van'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullar bir gün süreyle tatil edildi. Bölge halkı bulunduğu yerleri temizlemeye çalışırken sürücüler de buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.

Hakkari'de de soğuk hava ve kar hüküm sürüyor. Yağan yoğun kar hayatı olumsuz etkilerken yüzlerce köy ve mezra yolu da ulaşıma kapalı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Burası da Afyonkarahisar. Sandıklı ilçendeki Hüdai kaplıcaları, hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceyi görmesiyle buz tuttu..

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan kar yağışı da şehir merkezi dahil her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar da yağan karın keyfini çıkardı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yükseldi araçlar kar altında kaldı. Tatilciler araçlarını küreklerle kar altında çıkarmaya çalışırken, iş makineleri de yolu açmak için çaba harcıyor.

Denizli'de ise özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parklara gitti.

Burası da Trabzon. Kar yağışı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, şehirde de kartpostallık görüntüler oluştu. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Buzlanmadan dolayı kayıp yol kenarındaki su birikintisine düşen otomobil buz tuttuğu için çıkartılamadı. Ölümden son anda kurtulan sürücü ise çaresizce başka bir araçla evine gitti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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