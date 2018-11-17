Yurttan Kar Manzaraları

Yurdun özellikle doğusunda kar etkisini hissettiriyor. Bazı bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşurken ekipler de kar nedeniyle yollarda kalanların yardımına koşuyor. Doğu Anadolu'da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 derece ile Erzurum'da kaydedildi. Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştursa da zaman zaman zor anlar da yaşatıyor. Ekiplerin cadde ve sokaklardaki temizleme çalışmaları sürüyor. Antalya'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeni ile vatandaşlar bulundukları noktalarda mahsur kaldı. İmdatlarına ise belediye ekipler yetişti. Yapılan çalışmaların ardından sağ sağlim dönüş sağlandı. Bingöl de kışı erken karşılayan illerden oldu. Güneşli havada parıldayan Karlıova'da kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe, ismine yakışır şekilde beyaz örtü ile buluştu. Bölge halkı, geçtiğimiz kış kara hasret kaldıklarını, şu an ki manzaradan ise mutlu olduklarını dile getirdi.