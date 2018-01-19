Yurttan Kar Manzaraları

Kar yurda geldi gelecek derken birçok il beyaz örtüyle kaplandı. Yurt çapında çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı şehirlerde ise kar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bitlis'te hayatı adeta durma noktasına getiren kar yağışı, özellikle tek katlı evleri neredeyse görünmez hale getirdi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 45 santimetreye ulaştı. Ekipler kent merkezinde karla mücadele çalışmaları yürütürken, köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Öte yandan, karın yağmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Erzurum - Bingöl karayolu Çirişli mevkiinde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. Bu güzergahlarda seyahat eden yüzlerce yolcu geceyi otobüs terminalinde geçirdi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

Şehir merkezinde havanın açık olduğu Iğdır'da kentin yüksek kesimlerinde bulunan köylerine kar yağdı. Vatandaşlar geçen seneye göre bu sene karın çok az olduğunu belirtti.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy ile 42 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetrenin üzerine çıktı. Kar yağışı Yüksekova ilçesinde de etkili oldu. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle de kentin çevre illerle karayolu bağlantısı kesildi. Tırlar, otobüsler ve diğer araçlar dinlenme noktalarında bekletildi.

Bu arada kar yağışı nedeniyle öğrenciler karne sevinci yaşayamadı. Sivas valiliği kar nedeniyle okulları bir gün tatil edildiğini duyururken, öğrencilerin karneleri velilere verildi.

(İHA)