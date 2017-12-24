Yurttan Kar Kış Manzaraları

Yurdun hemen her yerinde kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.



Ankara'da günlerdir beklenen kar yağışı, akşam saatlerinde geldi. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, bazı yerlerde tipiye dönüştü; görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Sürücülerin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte Ankaralılar, soluğu Kuğulu parkta aldı. Çocuklar ise gece yarısı karın tadını çıkardı.



KAR YAĞIŞI KONYALILARI SEVİNDİRDİ



Konya da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışı Konyalıları sevindirdi. Vatandaşlar, kartopu oynayıp fotoğraf çektirerek karın tadını çıkardı.



OVİT TÜNELİ'NDEN GEÇİŞLER SORUNSUZ Yoğun kar yağışı yurtta zaman zaman trafikte aksamalara da neden oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Erzurum İspir Ovit tüneline bu sorunla sık karşılaşılan bir geçiş noktasıydı. Ancak bu yıl kontrollü geçişin başlamasıyla birlikte ulaşım aksamadan devam ediyor. Sürücüler durumdan memnun.



ANTALYA-DENİZLİ YOLU TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Denizli'de ise ulaşım kar yağışından etkilendi. Denizli-Antalya karayolu kar yağışı ve tipi nedeniyle tek yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kazıkbeli Geçidi'nde araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri, buzlanma nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine yardım ederken, zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların ise geçişine izin verilmedi.



Yağışın artmasıyla devreye giren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşlar zaman zaman ekiplerin çalışmalarını beğenmedi.



Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ise Cankurtaran mevkiine akın etti.



KAR YAĞIŞI HEYELANA NEDEN OLDU



Zonguldak-Ankara karayolunda da akşam saatlerinden etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolunun 8. kilometresinde dağdan kopan parçalar küçük çapta heyelana neden olurken, istinat duvarını yıkan toprak parçaları yola kadar indi. Yetkililer karayolunda önlem alarak sürücüleri uyardı.



(İHA)