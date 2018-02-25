Yurttan Kaçan Küçük Kızları Takibe Alan Polis, Çiftlikteki Tehditli Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı'nda boş arazideki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Karşılaşılan manzara ise korkunçtu.
Köpekleri bayıltarak çiftliği basan polis, 4 küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD'leri buldu.
POLİS KÖPEKLERİ BAYILTIP İÇERİYE GİRDİ
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları izlemeye aldı. İstihbarat çalışması yapan polis, kızlardan bazılarının bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Takibe alınan Ataşehir Kayışdağı'ndaki çiftliğe, önceki gün operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Abuzer Sayan'a ulaşılamadı.
İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre aramada, küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD'ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3'ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan'ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.
17 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI
Çiftlik sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evini tespit eden polis, buraya da baskın düzenledi. Operasyonda, Sayan'ın tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K. adlı kız kurtarıldı. Zorbanın H.K.'yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi ile çalışanı Sabur R., 'cinsel istismar' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından tutuklandı.
ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SABIKALI ÇIKTI
Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin 'çocuk kaçırma ve alıkoymak' suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.
Sayan'ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması', 'oto hırsızlığı', 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'kötü muamele', 'hırsızlık', 'tehdit', 'hakaret'.
-
Bukadar sabıkası var ve hala içimizde geziniyor. Bunun kadar sistemin de sorgulanması lazım. İstismar, hırsızlık, uyuşturucu. Şuan en halledilmesi gereken öncelikli konular. Devlet bakamıyorsa cezaevlerinin bütün masraflarını vatandaş olarak kabul ediyoruz. Yapın cezaevlerini. Tıkayın 50 sene. Masraflarını millet olarak öderiz. Saygılarımla...Cevap Yaz 28 Yayından Kaldır
-
Bukadar sabıkası var ve hala içimizde geziniyor. Bunun kadar sistemin de sorgulanması lazım. İstismar, hırsızlık, uyuşturucu. Şuan en halledilmesi gereken öncelikli konular. Devlet bakamıyorsa cezaevlerinin bütün masraflarını vatandaş olarak kabul ediyoruz. Yapın cezaevlerini. Tıkayın 50 sene. Masraflarını millet olarak öderiz. Saygılarımla...Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
ALLAH KAHRETSİN 12 SABIKASI OLAN BU DOMUZ TİPLİ MAHLUKATI NASIL GÖRMEDİNİZ. BUNUN ETLERİNİ LİĞME LİĞME EDİN VE ODUN ATEŞI FIRININA ATIN. DOMUZU... CAYIR CAYIR YANSIN DOMUZ MAHLUKATI....Cevap Yaz 32 Yayından Kaldır
-
İdam edeceksin bu şerefsizleri. Böylelerinin yaşamasındansa yaşamamaları daha hayırlıdırCevap Yaz 36 1 Yayından KaldırVATANDAŞ..: Yanlışlıkla beğenmeme tuşuna bastım Sezgin. Yani bu adamın bu kadar kabahati var ve hala dışarda içimizde gezinebiliyorlar. Bunlarda olduğu kadar sistemin de sorgulanması lazım. Hırsızlık, istismar, uyuşturucu. Şuan en yüz kızartıcı halledilmesi gereken konular. SaygılarımlaTüm 85 yorumu okumak için tıklayın10 Yayından Kaldır