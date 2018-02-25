Ataşehir'deki Dehşet Çiftliğinde Gözaltına Alınan Sapık Tutuklandı

Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğunu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğini belirleyerek takibe aldı.

EŞ ZAMANLI İKİ OPERASYON

Polis ekipleri, 21 Şubat Perşembe günü çiftiliğe ve 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda ekipler A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı.

KÜÇÜK KIZIN KURTARILIŞI POLİS KAMERASINDA

Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri kayıp olarak aranan H.H.K isimli kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan A.S ve yabancı uyruklu S.R.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Operasyon sırasında kız çocuğunun ve bir şüphelinin evden çıkarılması görüldü.