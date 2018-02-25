Ataşehir'deki Dehşet Çiftliğinde Gözaltına Alınan Sapık Tutuklandı
Ataşehir'de yurttan kaçan ve yaşı küçük olan kız çocuklarını zorla tuttukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğunu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğini belirleyerek takibe aldı.
EŞ ZAMANLI İKİ OPERASYON
Polis ekipleri, 21 Şubat Perşembe günü çiftiliğe ve 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda ekipler A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R.'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı.
KÜÇÜK KIZIN KURTARILIŞI POLİS KAMERASINDA
Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri kayıp olarak aranan H.H.K isimli kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan A.S ve yabancı uyruklu S.R.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Operasyon sırasında kız çocuğunun ve bir şüphelinin evden çıkarılması görüldü.
-
canım ülkem ne hale geldi her çeşit insan doldu kaldı hırsızı soysuzu mikrobuCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
-
İnsanlıkla Alakası Olmayan Şerefsizlere. İnsanlıkla Alakası Olmayan İşgenceyle Ömür boyu Acı Çektirmekle Ceza Çekmesi Şart.bunların ve bunlargibi alçak karık. Afkanlı Alçaga Gelince Kendi Memleketine Hayırı Olmayan Alçak tan Bize nehayırılsun Şerefsizin!!!!!!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
ağaaa. . . . memleketin her tarafı minimum 7-8 milyon artı aşırı doğurgan afganlı, pakistanlı, suuriyeli, ıraklı, iranlı, tataristanlı, ganalı, mozambikli. . . . dolmuş ha dolmuş. . . . huloooooouuuyyğCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Bu nasil is suc orgutleri artik hep yabanci uyruklu bunlari iyice azdi artik sokaga cikmiyacaz terk etsin ulkemizi artik yeterCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
Şimdi bu sapıklar hangi kanun maddesinin açığından faydalanıp serbest kalacaklar acaba, bunlarda her türlü ilag iş vardır, bence konuşturun tamanın kafasına sıkın gitsin. .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır