Yurttan kaçan 3 kız çocuğu, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı
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Yurttan kaçan 3 kız çocuğu, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

21.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:50
Yurttan kaçan 3 kız çocuğu, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesinde bir pastaneden yardım istediği öğrenildi.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesindeki yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesinde bir pastaneden yardım istediği öğrenildi. Pastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çocukları bulmak için çalışma başlattı.

Arifiye ilçesindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu'ndan kaçan, yaşları 14 ila 16 arasındaki 3 kız çocuğunun, Pamukova ilçesindeki bir pastaneden yardım istediği ortaya çıktı. Ayakkabıları ve montları olmayan 3 kız çocuğu, girdikleri pastanenin çalışanlarından telefon istedi. Telefon ile yakınlarına durumu haber veren çocuklar, daha sonra pastaneden ayrılarak uzaklaştı. Pastane çalışanları, aç olan çocuklara yiyecek verirken, telefon ettikleri yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis harekete geçti. Pastanenin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, çocukları bulmak için çalışma başlattı.


- Sakarya
Yurttan kaçan 3 kız çocuğu, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı
Yurttan kaçan 3 kız çocuğu, pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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