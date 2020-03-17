Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı
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Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Avrupa, Güncel

Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tedbirleri doğrultusunda 9 Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına tutulacağı yurttan ayrılan bir öğrenci, karantinada kalacaklar için kolonya ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği not bıraktı.

17.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:02
Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tedbirleri doğrultusunda 9 Avrupa ülkesinden İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına tutulacağı yurttan ayrılan bir öğrenci, karantinada kalacaklar için kolonya ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği not bıraktı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelecek vatandaşlar için tahsis edilen yurtlardan biri olan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu dezenfekte edildi.

Ekipler tarafından 6 bloklu tüm yurt tekrar dezenfekte edilirken, odalara havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, sabun ve çöp poşeti bırakıldı.

Toplam bin 72 odası bulunan yurda yerleştirilecek vatandaşlar için her türlü önlem alınırken, karantinadakilerin her gün doktor kontrolünden geçecekleri belirtildi.

Yurttan ayrılan öğrenciden kolonya ve not

Öğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından ekipler, odalarda yaptıkları temizlik sırasında açık bir dolapta kolonya, deodorant ve bir not buldu.

Karantinaya alınacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bir öğrenci notunda, "Buradan inşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz, Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis. Biz de yeni gelmiştik odaya, kusura bakmayın, selametle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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