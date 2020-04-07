Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı - Haber
Karantina, Kırıkkale, Fransa

Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı

Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı Fransa'dan getirilen tır şoförü; "Vatanımla, ülkemle ve devletim ile gurur duydum" Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek tedbir amaçlı Kırıkkale'de yurda yerleştirilen tır şoförü Taner Öztan, yaşadığı süreci ve...

07.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:49
Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı

Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı

Fransa'dan getirilen tır şoförü; "Vatanımla, ülkemle ve devletim ile gurur duydum"

KIRIKKALE - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek tedbir amaçlı Kırıkkale'de yurda yerleştirilen tır şoförü Taner Öztan, yaşadığı süreci ve karantina günlerini anlattı.

Korona virüs karşısında sıkı önlemler alan Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarını da unutmayıp kısa süre içerisinde tahliye etti. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Fransa'dan özel uçakla Ankara'ya getirilen 143 kişi de, üç gün önce Kırıkkale'deki öğrenci yurdunda tedbir amacıyla ayrı ayrı odalarda karantinaya alındı. Fransa'dan Türkiye'ye getirilen tır şoförü Taner Öztan da, yaşadığı süreci anlattı.

"Gerçekten çok zor günler geçirdik"

Karantinada üçüncü günü geride bıraktıklarını hatırlatan Öztan, "Fransa'da mahsur kalan tır şoförlerinden biri de bendim. Ondan öncesinde İspanya Madrid'teydim, Madrid'ten Barcelona'ya geldim ve 16 güne yakın süre bekledim. Fransa Sete'ye geldiğimizde orada bir iki hafta beklemek zorunda kaldık. Gerçekten çok zor günler geçirdik ekmek sorunu, su sorunu, tuvalet sorunu, market sorunu her şey sorundu. Devletimizden yardım istedik. CİMER'e yazdık, Başkonsolosluğumuza haber verdik. Sağ olsunlar telefonla arayıp teker teker bilgi verdiler mail yoluyla da bilgi verdiler ve Başkonsolosumuz yanımıza kadar gelerek sıkıntılarımızı ve eksikliklerimizi dinledi. Sonrasında birkaç gün içerisinde uçak ayarlandı ve bize haber verildi" dedi.

"Burada gerçekten şaşırdık, her şey eksiksiz düşünülmüş"

Fransa'nın Marsilya kentindeki havaalanında görevliler tarafından hiçbir tedbir alınmadan bekletildiklerini belirten Öztan, "Marsilya'da kapalı bir alanda yaklaşık 140 kişi tedbir alınmadan bekledik. Ankara Esenboğa Havalimanına gelene kadar aradaki farkı o zaman anlayabildik. Daha uçaktan inmeden bizim Türkiye'nin sağlık personeli uçaklara geldi teker teker ateş ölçümü yapıldı. Termal kameralar ile bakıldı sonrasında maske dağıtıldı. Pasaport kontrollerimizden sonra uçağın yanına gelen 7 tane otobüse bindirildik. Yani 2 otobüs ile geldiğimiz uçaktan indik ve 7 otobüse bindik. İçeriye girdiğimizde ufak gruplar halinde bize seminer verildi. Odalarımız biz gelmeden önce hazırlanılmış odalarımıza geldik ve gerçekten şaşırdık bütün her şey eksiksiz bir şekilde yani şöyle anlatabilirim iğneden ipliğe tırnak makasından diş fırçasına kadar havlusundan seccadesine kadar her şey eksiksiz bir şekilde hazırlanılmış ve odalara bırakılmıştı" dedi.

"Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletim ile gurur duydum"

Yurttaki şartlarından da bahseden Taner Öztan şunları dile getirdi:

"Odalar tertemiz, hijyen kesinlikle birinci sınıf. Günde üç öğün yemeğimiz kapımıza kadar geliyor. Koridorlara maskesiz çıkmamız yasak, çıkarsak sadece kapıdan alışveriş veya yemek alabilmek için çıkıyoruz. Günde iki defa ateş ölçümü yapılıyor. Ateş ölçümünde eksiklerimiz veya bir rahatsızlığımız olup olmadığını soruyorlar. Bu anlamda çok memnunuz. Her gün su getiriliyor kapımıza bırakılıyor, ekstra olarak herhangi bir isteğimiz için bir telefon açmamız yeterli oluyor. Bir telefon ile kapımıza getirip temin ediyorlar. Gerçekten vatanımla, ülkemle ve devletim ile gurur duydum. Sağ olun, var olun. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haber
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun Haber
Eda Ece, sevgilisinin paylaşımına sert çıktı: Yazıklar olsun
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu Haber
Site yönetiminin astığı bu yazıya sağlık çalışanlarının verdiği cevap olay oldu
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Çin'den getirilen ilacı kullanan yaşlı çift, koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Tunceli Çemişgezek'te şehre inen yaban keçileri çatıya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649'a yükseldi
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Anne babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Boris Johnson Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Seda Sayan Dilan Çıtak Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Yurttaki tır şoförü karantina günlerini anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 14:15:22. #1.14#
title