YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI - Haberler
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YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

GÜMÜŞHANE'de özel bir kız yurdunun dış cephe tadilatı sırasında iskeleden düşerek yaralanan 2 işçi, hastanede tedaviye alındı.

GÜMÜŞHANE'de özel bir kız yurdunun dış cephe tadilatı sırasında iskeleden düşerek yaralanan 2 İşçi, hastanede tedaviye alındı. Yurt ve inşaat görevlileri yaralıların ambulansa götürüldüğü sırada görüntü alan kameramanın üzerine yürüdü, tehditler savurarak, engellemeye çalıştı.

Olay, sabah saatlerinde Hasanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Özel Hacı Afife Tarhan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun dış cephe tadilatı sırasında dengelerini kaybeden işçiler M.T. (22) ve Y.E. (22), kurulu iskeleden bir kat aşağıya düşerek yaralandı. Yurt yetkililerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu işçiler, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sırasında yurt yetkilileri ve inşaat görevlileri görüntü almaya çalışan DHA kameramanının üzerine yürüyerek engellemeye çalıştı. Kameranın önünü kapatmaya çalışan görevlilerin tehditler savurduğu anlar görüntülere yansıdı.

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

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Haber: YURTTAKİ TADİLATTA İSKELEDEN DÜŞEN 2 İŞÇİ YARALANDI; GÖREVLİLER GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI - Haberler
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