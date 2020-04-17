Yurttaki karantina süresi dolan 102 kişi evlerine gönderildi
Bursa'da yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 102 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
17.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:42
Bursa'da yurt dışından gelen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 102 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 102 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, yetkililer tarafından sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek otobüslerle memleketlerine gönderildi.
Kaynak: AA