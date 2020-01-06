Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2)
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Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2)

BAŞHEKİM AYTEN'DEN ZEHİRLENME AÇIKLAMASIElazığ'daki kız öğrenci yurdunda dün gece yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklamada bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

06.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:58
Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2)

BAŞHEKİM AYTEN'DEN ZEHİRLENME AÇIKLAMASI

'daki kız öğrenci yurdunda dün gece yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklamada bulunan  Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, basit zehirlenme şüphesinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hastanemize gelen öğrenci sayısı 21. Öğrencimizden 19'u ayakta tedavi edilip taburcu oldu. 2 öğrencimizin ise tedavisi kısa sürede tamamlanıp taburcu olacak. Basit zehirlenme şüphesi var. Konserve zehirlenmesi gibi bir ağır durum değil. Korkulacak bir durum yok."

 


Kaynak: DHA
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