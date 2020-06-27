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KİMLİK KARTINDA OLMADIĞI İÇİN SALONA ALINMAYAN ADAYIN YARDIMINA YETİŞTİ Bursa'da kimlik kartında fotoğraf olmadığı için sınav salonuna alınmayan, yanında parası olmadığı için de fotoğraf çektiremeyen Oğuzhan Oğuz'un yardımına fotoğrafçı Atilla Boyoğlu yetişti.

YURTTA ÖNE ÇIKAN 'YKS SINAVI' HABERLERİ
27.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:51

KİMLİK KARTINDA OLMADIĞI İÇİN SALONA ALINMAYAN ADAYIN YARDIMINA YETİŞTİ

 

Bursa'da kimlik kartında fotoğraf olmadığı için sınav salonuna alınmayan, yanında parası olmadığı için de fotoğraf çektiremeyen Oğuzhan Oğuz'un yardımına fotoğrafçı Atilla Boyoğlu yetişti. Boyoğlu'nun çektiği fotoğraflarla İlçe İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün yolunu tutan Oğuz, geçici kimlik belgesi çıkartıp, YKS'ya girdi.

Yurt genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara alınmadan önce kimlik tespitleri yapıldı. Kontrolde kimlik kartı yanında olmayanlar ve kimlik kartının üzerinde fotoğraf bulunmayanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Bu adaylar ise geçici kimlik belgesi almak için ilçe nüfus müdürlüklerine geldi. Adayların sınava yetişmek için koştukları görüldü.

INI ÜCRETSİZ ÇEKTİ

Merkez Osmangazi ilçesinde kimlik kartında fotoğrafı olmadığı için sınava alınmayan Oğuzhan Oğuz (18), Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelerek, geçici kimlik belgesi çıkartmak istedi. Ancak görevlilerin vesikalık fotoğraf istemesi üzerine Oğuz müdürlükten ayrıldı. Yanında parası olmadığı için fotoğraf çektiremeyen Oğuz'u gören fotoğrafçı Atilla Boyoğlu ise herhangi bir ücret talep etmeden fotoğrafını çekti. Fotoğrafıyla tekrar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden Oğuz, geçici kimlik belgesini çıkartarak, sınava gireceği okulun yolunu tuttu.

'İNSANLIK GÖREVİMİZ'

Oğuzhan Oğuz'un durumunu gazetecilere konuşurken öğrendiğini belirten fotoğrafçı Atilla Boyoğlu, "Gencin fotoğraf çektirecek parası olmadığını duydum. Duygulandım. Çaresiz bir şekilde duruyordu. Gazeteciler, gençle röportaj yaparken olayı duydum. Duyduğum an çok üzüldüm ve arkadaşa yardımcı olmak istedim. Genci çağırdım ve fotoğrafını çektim. Her şey para demek değildir. En azından bir dua alırız. O çocuk başarılı olduğu zaman bugünü hatırlayıp, beni anar. Bu bizim insanlık görevimizdir" dedi.

Kimlik kartının üzerinde fotoğrafı olmadığı için sınava alınmadığını belirten Oğuzhan Oğuz, kendisine yardımcı olan Atilla Boyoğlu'na teşekkür etti. 

Kaynak: DHA

Manşet

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