Yurtta Kış - Samsun-İstanbul Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

- Samsun-İstanbul kara yolundan görüntü

Ulubel mevkisinde ulaşımın kontrollü olarak sağlanması

Seyir halindeki araçlardan detaylar

Yol kenarında bekleyen araçlar

Kar temizleme araçlarının çalışması

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Samsun - İstanbul kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: AA