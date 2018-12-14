Yurtta Kış - Eskişehir / Kütahya / Bilecik

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ekipler tuzlama çalışması başlattı, sürücüler uyarıldı.

Eskişehir'de, kara yolları ekipleri çevre il ve ilçelerle bağlantıyı sağlayan yollarda tuzlama yaparken, belediye görevlileri ana arterlerde çalışıyor.

Kütahya'da da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Ekipler Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama yaparken, trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bilecik'te özellikle Bozüyük ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle buzlanma riski olan yüksek kesimlerde ekipler önlem alıyor.

Bölge genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayına ilişkin sürücülerin tedbirli olması istendi.