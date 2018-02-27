Yurtta Kış - Adıyaman-Kilis

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep kent merkezi ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, şemsiyeyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

Dün geceden bu yana görülen sis, etkisini sabaha karşı kentin yüksek kesimlerinde gösterdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sağanak yağmur ve sis etkili oldu.

Kentte dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini sürdürdü. Sis, yüksek bölgelerde yoğunluk olarak görülürken trafikte aksamalar yaşanmadı.

Sis ve yağışın etkisiyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Kilis

Kilis'te sağanak ve sis etkili oluyor.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yaşanan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerleyebildi.

Yetkililer ise sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemerlerini takmaları, aşırı hız yapmadan ve sis lambalarını yakarak trafikte ilerlemeleri uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri cuma gününe kadar sağanak ve sisin aralıklarla süreceğini belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık bir saat süren sağanak sonucu cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar, kaldırımlarda yağışın dinmesini beklerken, esnafın fırçalarla iş yerlerine suyun girmesini engellemeye çalıştığı gözlendi.