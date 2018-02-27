Yurtta Kış

- Yağmurun ardından şehirden görüntü GAZİANTEP - Gaziantep ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle birikintisi oluştu, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Dün geceden bu yana görülen sis, etkisini sabaha karşı kentin yüksek bölgelerinde gösterdi.