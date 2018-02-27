Yurtta Kış
AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Yurtta Kış

- Yağmurun ardından şehirden görüntü GAZİANTEP - Gaziantep ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle birikintisi oluştu, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı.

- Yağmurun ardından şehirden görüntü GAZİANTEP - Gaziantep ve bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle birikintisi oluştu, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Dün geceden bu yana görülen sis, etkisini sabaha karşı kentin yüksek bölgelerinde gösterdi.

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