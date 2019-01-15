Yurtta Kış

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve sis etkili oluyor.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.



Yağışların kent genelinde yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kilis

Kilis'te, kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücüleri yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA