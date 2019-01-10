Yurtta Kış

Malatya'da, yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 54 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 2, Arapgir'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 14, Pütürge'de 20, Kale ve Yeşilyurt'ta 1'er olmak üzere 54 kırsal mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 54 mahallenin 802 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA