Yurtta Kış

Sakarya, Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Geyve'de 6, Pamukova'da 1, Hendek'te 3 olmak üzere kırsal kesimdeki 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde de ulaşıma kapanan 4 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde de 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA