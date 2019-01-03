Yurtta Kış

MALATYA/ Malatya ve Adıyaman'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 515 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 63, Pütürge'de 59, Hekimhan'da 58, Arapgir'de 41, Yazıhan'da 27, Doğanşehir'de 25, Kale'de 19, Yeşilyurt'ta 18, Doğanyol'da 13, Battalgazi'de 11, Kuluncak'ta 6, Arguvan'da 4 ve Darende'de 2 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 346 yerleşim biriminin 4 bin 667 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 169 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde 66 köy ile 103 mezraya ulaşılamadığını söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA