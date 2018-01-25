Yurtta Kış

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamileler de izinli sayılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sivas'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Ocak 2018 Cuma günü il merkezindeki rehabilitasyon merkezleri bir gün süreyle tatil edilmiştir. Aynı kapsamda kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamileler de izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sivas Belediyesi, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.