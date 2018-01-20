Yurtta Kış

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, etkili soğuk hava nedeniyle kısmen dondu.

Buz tutan gölette güzel manzaralar da oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre, Sivas'ta yarın ve ertesi gün en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olması bekleniyor.