Yurtta Kış

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 359 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının ardından dün ulaşıma kapanan 710 köy yolundan 351'i yeniden açıldı.

Merkezde 25, ilçelerden Akıncılar'da 4, Divriği'de 7, Doğanşar'da 12, Gemerek'te 6, Gürün'de 35, Hafik'te 35, İmranlı'da 65, Kangal'da 30, Koyulhisar'da 5, Suşehri'nde 24, Şarkışla'da 17, Ulaş'ta 4, Yıldızeli'nde 15 ve Zara'da 75 olmak üzere 359 köy yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 10 dozer, 29 destek aracı, 19 yükleyici, 9 kar bıçaklı kamyon ve 211 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.