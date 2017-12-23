- Afyonkarahisar'da kar yağışından görüntüler Yurtta kış

Afyonkarahisar'da, kent merkezinde kar yağışı başladı.



Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletiliyor.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyardı.



Afyonkarahisar Meteroloji 5. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının gün boyunca devam edeceği ifade edildi.