Yurtta Kış

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.





Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.



Belediye iş makineleri, kar küreme çalışmalarına devam ediyor.



Kar kalınlığı, ilçenin yüksek rakımlı Bahçesultan, Bozcaarmut, Dülgeroğlu ve Esemen köylerinde ise 30 santimetreye ulaştı.



İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.



Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.