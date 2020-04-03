Yurtta karantinaya alınanlar için konser DÜZCE'de, yurtta karantinaya alınan kişilere moral vermek için konser düzenlendi.

DÜZCE'de, yurtta karantinaya alınan kişilere moral vermek için konser düzenlendi. Karantinadaki kişilerden bazıları, sazlarıyla konsere eşlik ederken, şarkılarla eğlendi.

Erasmus kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile çeşitli ülkelerde tatilde olup geri gelen vatandaşlar Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Necla Pekolcay Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Karantinadakilerin her türlü ihtiyaçları ilgili kuruluşlar aracılığı ile karşılanırken, moral ve motivasyonlarının artması için bazı etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllü grupları karantinaya alınanlar için yurdun önünde konser düzenlendi. Konserde, karantinadaki kişilerin istedikleri şarkılar da çalındı. Bazı kişiler sazları ile müziğe eşlik ederken, bazıları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, karantinadaki vatandaşların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini belirterek, "Karantina uygulamasında olan misafirlerimizin genel olarak ihtiyaçlarını karşıladık. Misafirlerimizin odalarında eğlenceli vakit geçirmeleri adına moral ve motivasyonlarına katkı yapmak adına açık hava konserleri şeklinde onların da isteklerini alarak bir müzik dinletisi yapmak istedik. Bu anlamda güzel tepkiler alıyoruz. Misafirlerimizin moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA