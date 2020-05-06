Yurtta karantinadaki vatandaşlar davul zurna eşliğinde eğlendi
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Yurtta karantinadaki vatandaşlar davul zurna eşliğinde eğlendi

Yurtta karantinadaki vatandaşlar davul zurna eşliğinde eğlendi
06.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:02

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde eğlendi.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kanada'dan 13 gün önce getirilen 279 vatandaş için etkinlik düzenlendi.

Yarın karantina süresi tamamlanarak evlerine uğurlanacak vatandaşlar, yurdun bahçesinde davul zurna eşliğinde eğlendi.

Bazı vatandaşlar Roman havası oynarken, bazıları kaldıkları odaların ışıklarını açıp kapatarak müzik grubuna eşlik etti.

Yurtta bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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