Yurtta karantinada olan Mislina: Karantinada mıyım, otelde miyim bilmiyorum

İNGİLTERE'den koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Çankırı'da yurda yerleştirilen 262 kişinin karantina süreci devam ediyor. Yurtta kalanlardan Mislina Şirin (24) "Burada karantinada mıyım, otelde miyim bilmiyorum. Burası çok temiz, çok düzenli. Türkiye eve sığdı, her yere sığdı. Türkiye dünyaya örnek oldu" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Nisan'da Londra'dan Türkiye'ye getirilen 262 kişi, Çankırı'da Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Emir Karatekin Yurduna yerleştirildi. Tek kişilik odalarda kalan vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanıyor. Vatandaşlara, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. Sağlık ekipleri, yurtta kalanların günlük ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Gün içinde pencerelere çıkarak birbirleriyle sohbet eden vatandaşlar, sunulan hizmet ve imkanlardan memnun olduklarını söyledi.

'TÜRKİYE'YE GELDİĞİMİZDE ENDİŞEMİZ GEÇTİ'Ailesi Adana'da yaşayan ve dil öğrenimi için Londra'da bulunan Mislina Şirin (24) kendisi çekerek basın mensuplarıyla paylaştığı videosunda, virüsün hızlı yayılması nedeniyle Türkiye'ye döndüğünü söyledi. Şirin, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiklerinde karşılarında doktorları görünce çok rahatladığını belirterek, "Havaalanında ateşimiz ölçüldü. Bizlere maske ve eldiven verildi. Valizlerimiz dahi dezenfekte edildi. Türkiye'ye geldiğimizde tüm endişelerimiz geçti. Yurtta da her şey gayet güzel. Tüm çalışanların fedakarlıklarını görüyorum" dedi.'TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLDU'

Yurt dışındaki Türklerin dönüşünde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililerin süreçle yakından ilgilendiğini dile getiren Şirin, "Hepsinden Allah razı olsun. Özel uçakla Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatanımıza geldik. Kaldığımız yurtta her şey mevcut. Eksikliklerimiz gideriliyor. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Burada çok mutluyum. Ayrıca yurt çok temiz. Çok memnun kaldım. Yemeklerimiz üç öğün önümüze geliyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağlık ekiplerimiz bizimle tek tek ilgileniyor. Ülkemle gurur duyuyorum. Burada adeta evimizden daha rahatız. Her şey mükemmel. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'yı canı gönülden tebrik ediyorum. Burada karantinada mıyım, otelde miyim bilmiyorum. Burası çok temiz, çok düzenli. Türkiye eve sığdı, her yere sığdı. Türkiye dünyaya örnek oldu. Türkiye gerçekten dünyada bir numara oldu" ifadelerini kullandı.

