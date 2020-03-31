Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans
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Kredi Yurtlar Kurumu, Sudan, Sivas

Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans

Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen üniversite öğrencisi, gözetim altında tutuldukları yurtta sergilediği DJ'lik performansıyla ilgi odağı oldu.

31.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:46
Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans

Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans

SİVAS - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Sivas'a getirilen üniversite öğrencisi, gözetim altında tutuldukları yurtta sergilediği DJ'lik performansıyla ilgi odağı oldu.

İrlanda, İskoçya, Mısır ve Sudan'da erasmus kapsamında eğitim gören Türk öğrenciler, hava yoluyla Sivas'a getirilerek Korona virüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kız yurduna yerleştirilmişlerdi. 14 günlük sosyal izolasyon süreçlerini tek kişilik odalarda geçiren öğrenciler, odalarının pencerelerinden birbirleriyle iletişim kurarak vakit geçiriyorlar. Sudan'da eğitim gören ve Korona virüs tedbirleri kapsamında Sivas'a getirilen İsmail Çatalbaş, gözetim altında tutulduğu odasının penceresinden sergilediği DJ'lik performansıyla dikkat çekti. Odasında bulunan eşyalarla ritim tutmaya çalışan Çatalbaş'a, gözetim altındaki öğrencilerin de eşlik etti. 'We will rock you' adlı şarkıyı seslendirdikleri görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Çatalbaş, gözetim altında tutuldukları yurtta her gün akşam saatlerinde gözetim altında bulunan öğrencileri eğlendirmeyi ihmal etmiyor.

Gözetim altında bulunduğu yurttaki şartlardan memnun olduğunu belirten Çatalbaş, " Ben Sudab'dan geldim. Şarkı söyledik, baya ünlendi söylediğimiz şarkı. Gözlem altındaki öğrenciler olarak. Karantina'da olduğumuz için dışarı çıkamıyoruz. Pencerelerden muhabbet ediyoruz. Bireysel ve toplu olarak şarkılar söylüyoruz. Benimde aklıma bildiğim bir şarkı olan 'We will rock you' şarkısı geldi. Arkadaşlara birlikte söyleme teklifinde bulundum ve kabul ettiler. Aşağıdan da bir abi video çekti. Her yere yayıldı bu görüntüler. Çok güzel mesajlar aldık. Şuan KYK 'dayız ortamımız çok güzel. Otelde gibiyiz. Hizmet mükemmel "dedi.

Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans

Kaynak: İHA

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Yurtta karantinada olan gençlerden açık alanda canlı performans
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