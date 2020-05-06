Yurtta karantinada kalanlara "Elbet bir gün buluşacağız" konseri
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Yurtta karantinada kalanlara "Elbet bir gün buluşacağız" konseri

Yurtta karantinada kalanlara
06.05.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:56

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan opera sanatçısı Gürkan Gider, "Elbet bir gün buluşacağız" adını verdiği konseriyle karantinadakilere keyifli dakikalar yaşattı.

Muğla'da, yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan opera sanatçısı Gürkan Gider, "Elbet bir gün buluşacağız" adını verdiği konseriyle karantinadakilere keyifli dakikalar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında 22 Nisan'da Almanya'dan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Muğla'ya getirilen 349 vatandaş, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Milli Piyango Yurtlarında gözetim altında tutuluyor.

Yurtta kalanlardan opera sanatçısı Gürkan Gider, vaktinin büyük bölümünü müzikle geçiriyor. Gider, karantinanın son günlerinde, kendisiyle yurda yerleştirilenlere "Elbet bir gün buluşacağız" konseriyle sürpriz yaptı.

Karantinadakilere moral vermek için koridorlardan eserlerini seslendiren Gider'e, yurt misafirleri de odalarının kapılarında, sosyal mesafeyi koruyarak alkışlarla eşlik etti.

"Ülkemle gurur duydum"

Gürkan Gider, AA muhabirine, babasının da müzisyen olması nedeniyle çocukluğundan beri müzikle ilgilendiğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Opera Ana Sanat Dalı'ndan 2016'da mezun olduğunu anlatan Gider, işi gereği geçen eylülde Türkiye'den ayrıldığını belirtti.

Salgından sonra Türkiye'ye dönmek istediğini ifade eden Gider, "Ailemden, sevdiklerimden, vatanımdan, milletimden ayrılmak bana çok zor geldi. Yurtlarda bize çok iyi bakıldı. Kente geldiğimizde karşılaştığımız güler yüz ve hijyenik ortam hepimizi çok mutlu etti. Kaldığımız yurt 5 yıldızlı otel kalitesinde. Ülkemle gurur duydum. Odalarımızda hiçbir eksiğimiz yok." diye konuştu.

Gider, karantina günlerinin çok iyi geçtiğini, bu süreçte müzikle ilgili yeni çalışmalar yaptığını kaydetti.

Sağlıklı şekilde yurttan çıkıp sevdikleriyle buluşacaklarını belirten Gider, "Çok iyi düşünülmüş ve çok iyi organize edilmiş bir karantina sürecinden sonra bugünün kahramanları sağlık çalışanları ve odalarını bizimle paylaşan öğrenci kardeşlerim için yapacağım konsere heyecanla hazırlanıyorum." dedi.

Gider, kaldıkları yurtlarda kendilerine her konuda yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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