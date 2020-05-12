Yurtta karantinada kalan kadın: Devletimiz 14 gün bebekler gibi baktı
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Yurtta karantinada kalan kadın: Devletimiz 14 gün bebekler gibi baktı

FRANSA'da koronavirüsü yendikten sonra Türkiye'ye dönen Elsa Şivedar Türköz (56), burada yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecini anlattı.

Yurtta karantinada kalan kadın: Devletimiz 14 gün bebekler gibi baktı
12.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:09

FRANSA'da koronavirüsü yendikten sonra Türkiye'ye dönen Elsa Şivedar Türköz (56), burada yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecini anlattı. Türköz, "Devletimiz bize 14 gün boyunca bebekler gibi baktı" dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Fransa'dan getirilen 161 Türk vatandaşı sağlık kontrolle yapıldıktan sonra Yalova'ya getirildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Yalova Termal Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen ve 14 gün boyunca karantinada tutulan vatandaşlara Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da destek sağladı.

Karantinanın ardından İzmir'e gelen Elsa Şivedar Türköz, yurtta yaşadıklarını anlattı. Türköz, Türkiye'ye dönüş yapmak için karantina sürecinden çekinenlere verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı: "Karantinaya gireceklerini düşünerek dönüş yapmaya çekinenler neler yaşayacağını tahmin edemiyor, ancak kesinlikle bu konuda içleri rahat olsun. Devletimiz bize 14 gün bebekler gibi baktı. Devletimiz ve ilgili kurumlar bizimle çok güzel ilgilendiler. Allah hepsinden razı olsun. Karantina ailemiz ve sevdiklerimiz için çok önemli. Gönül rahatlığıyla ülkemize dönsünler."'ALLAH VATANA, MİLLETE ZEVAL VERMESİN'Karantina sürecinin ardından evlerine kadar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde otobüslerle bırakıldıklarını anlatan Türköz, araçta bulunan diğer yolcuların da mutlu bir şekilde evlerine döndüklerini söyledi. Araçta karantina sürecini anlatan Türköz, "Evlere dağıtılıyoruz. Araçta sosyal mesafe kuralına uyarak oturuyoruz. Benimle 3 yolcu ve 2 de şoför var. Ben kendi adıma Yalova'da geçirdiğim günlerden çok memnunum. Hiçbir sorun ya da sıkıntı yaşamadık. Uçaktan indik ve o andan itibaren sorun yaşamadık. Herkes evlerine dağıtılıyor. Buradan Muş'a kadar otobüslerle bırakıyorlar. Bizim gibi araçta olan vatandaşlara sordum. Onlar da 'Allah vatana, millete zeval vermesin. Bize 14 gün çocuk gibi baktılar, mutlu ve sevinçliyiz' diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Karantina için havaalanından alındıktan eve bırakılana kadar her şey yolundaydı. Teşekkür ederiz" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Fransa'da çalıştığı bir hastanede koronavirüse yakalandıktan sonra geçirdiği zorlu süreci anlatan Türköz, virüs belirtilerini çok yoğun bir şekilde hissettiğini ifade etti. Türkiye'nin salgın sürecini çok başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyleyen Türköz, "Çok zor günler geçirdim. Bulunduğumuz yerde çok sayıda hasta vardı. Kendimizi korumaya çalışsak da testim pozitif çıktı. Belirtileri hissetmeye başladığımda test yapıldı, ancak eve gönderildim. Bu süreçte evde durumum giderek ciddileşti. Nefes darlığı ve ateşim vardı. Kötüleştiğim bir gece sanki kalbimin durduğunu hissettim. Sanki yatmadan cam bir bardağı yiyip yatmışım gibi tüm gece o cam parçalarının organlarıma battığını hissettim. Gerçekten zor günlerdi, ama atlattım. Türkiye'de kendimi çok daha güvende hissediyorum. Devletimiz bu süreci diğer ülkelere göre çok daha başarılı bir şekilde yürütüyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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