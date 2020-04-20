Yurtta karantinada kalan işçi, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı
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Cezayir, Aydın, İşçi, Güncel

Yurtta karantinada kalan işçi, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den gelerek Aydın'daki yurtta kalan ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen 2 işçinin odalarını kullandıkları öğrencilere bir miktar para ile bıraktıkları mektup duygulandırdı.

20.04.2020 20:41 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:43
Yurtta karantinada kalan işçi, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cezayir'den gelerek Aydın'daki yurtta kalan ve karantina süresi dolduktan sonra tahliye edilen 2 işçinin odalarını kullandıkları öğrencilere bir miktar para ile bıraktıkları mektup duygulandırdı.

Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda kalan işçilerin 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından yurt görevlileri odaları temizlemek için katlara çıktı.

Görevliler, iki odada iki mektup ve öğrencilere harçlık olarak bırakılan bir miktar para buldu.

Giresunlu olduğunu belirten ve "Sevgili kız kardeşim" diye mektubuna başlayan Ersin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin."

Elazığlı olan Mustafa Çakmakçı ise mektubunda şunları yazdı:

"Sevgili kız kardeşim. Cezayir'de çalışırken Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türk Hava Yolları Cezayir'e uçak gönderdi. Biz bu uçakla İzmir Havaalanı'na, ardından Aydın'a geldik. Sizin odanızı kullandık. Hakkınızı helal edin. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Siz de bu devleti daha da güçlü yapmak için çok çalışın. Sizlere miktar harçlık ve karantina sürecinde kullanmış olduğum su ısıtıcısını bırakıyorum. Kendinize bir hediye alın ve su ısıtıcısını iyi günlerde kullanın. Hakkınızı helal edin."

Yurtta karantinada kalan işçi, öğrenciler için harçlık bırakıp mektup yazdı

Kaynak: AA

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