Yurtta karantinada kalan 200 kişiye sucuk ekmekli moral
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Yurtta karantinada kalan 200 kişiye sucuk ekmekli moral

30.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:14

Yurtta karantinada kalan 200 kişiye sucuk ekmekli moralKAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta gözlem altında tutulan 200 kişiye, mangalda sucuk ekmek yapılarak ikram edildi.

Yurtta karantinada kalan 200 kişiye sucuk ekmekli moral

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi'nce, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtta gözlem altında tutulan 200 kişiye, mangalda sucuk ekmek yapılarak ikram edildi.

Özbekistan, Etiyopya ve Irak'tan getirilen 200 kişi, Melikgazi Kız Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 14 günlük karantina süreçleri devam eden 200 kişi için yurdun bahçesinde mangalda sucuk pişirdi. Steril bir şekilde hazırlanan sucuk ekmekler, koruyucu kıyafet giyen görevliler tarafından, yurtta tek kişilik odalarda kalan vatandaşlara ikram edildi. Melikgazi Kız Yurdu Müdürü Bircan Aydemir, yurtlarında halen Özbekistan, Etiyopya ve Irak'tan gelen 200 kişinin 14 günlük karantinada olduklarını ifade ederek, misafirler için sucuk ekmek ikramında bulunan belediyeye teşekkür etti.

Yurtta karantinada kalan 200 kişiye sucuk ekmekli moral

Kaynak: DHA

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