Yurtta kar yağışları etkisini sürdürüyor
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Yurtta kar yağışları etkisini sürdürüyor

23.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:51
Yurtta kar yağışları etkisini sürdürüyor

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösteriyor.

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Özellikle doğu anadolu ve güneydoğu analodu bölgesinde etkili olan yağışlar etrafı beyaza bürürken, sürücüleri de etkisiz yakalıyor.

Kar yağışıyla birlikte kayak merkezleri de canlanmaya başladı. Hakkari'ye ayrı bir renk katan aydınlatma ışıkları kar yağışı ile birlikte kent merkezine

ayrı bir güzellik kattı. Ardahan'da ise akşam saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

Başlayan kar vatandaşta sevince neden oldu,beyaz örtünün tadını çıkarmak isteyen çocuklar kendini sokağa attı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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